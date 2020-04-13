РФС выплатит арбитрам по 230 тысяч рублей за два месяца

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз окажет финансовую поддержку арбитрам, обслуживающим матчи Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", каждый из рефери получит в апреле и мае сумму, равную гонорару за один матч.

В частности, главный судья, обслуживающий игры РПЛ, может рассчитывать на 115 тысяч рублей, а ассистент - на 55 тысяч. Такие же деньги выплатят им и в мае. Таким образом, каждый из рефери получит за два месяца по 230 тысяч, а помощник судьи - по 110 тысяч.

В ФНЛ гонорары за одну игру составляют 35 тысяч за судейство в качестве арбитра и 17 тысяч - для ассистента. Суммы за два месяца составят 70 тысяч и 34 тысячи соответственно.

Ранее сообщалось, что все футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая. Причина - пандемия коронавируса. Приостановлены национальные чемпионаты и почти во всех странах мира.