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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54

ХК ЦСКА продлил контракты с нападающими Слепышевым и Окуловым

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб ЦСКА объявил о подписании новых соглашений с форвардами Антоном Слепышевым и Константином Окуловым.

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Как следует из сообщения, опубликованного на сайте клуба, контракт со Слепышевым продлен на два сезона, а с Окуловым – на один.

Слепышев вошел в состав ЦСКА в чемпионском сезоне-2018/19. В минувшем чемпионате на его счету 45 (18+27 по системе "гол+пас") очков в 54 матчах регулярного чемпионата и 5 (2+3) очков – в четырех играх плей-офф.

Всего в составе армейцев он провел 131 матч и набрал 80 (38+42) очков.

Окулов стал игроком ЦСКА в сезоне-2017/18. В завершившемся сезоне нападающий набрал 38 (17+21) очков в 56 играх регулярного чемпионата и 1 (0+1) очко в 3 матчах плей-офф, при среднем времени на льду 14:48.
Всего в составе ЦСКА он провел 164 встречи и набрал 103 (50+53) очка.

Завершившийся сезон-2019/20 оказался неполноценным: Континентальная хоккейная лига объявила о его досрочном завершении без объявления победителя. Причина - пандемия коронавируса. Впрочем, ЦСКА не остался без титула: армейский клуб успел выиграть регулярный чемпионат. А в розыгрыше Кубка Гагарина дошел до второго раунда.

хоккей КХЛ

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