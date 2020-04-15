Пул инвесторов во главе с Эр-Риядом купит ФК "Ньюкасл" за 300 млн фунтов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Группа инвесторов во главе с суверенным фондом Саудовской Аравии договорилась о покупке футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед" у бизнесмена Майка Эшли за 300 млн фунтов стерлингов, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Сделка полностью денежная, саудовский Public Investment Fund внесет 80% общей суммы.

Остальные 20% даст PCP Capital Partners Аманды Стейвли, причем сама она внесет 10% суммы из личных средств, а остальное дадут братья Дэвид и Саймон Рубены. Эти британские бизнесмены хорошо известны участникам российского металлургического рынка 1990-х годов (включая и нынешнего владельца другого британского футбольного клуба, "Челси" - Романа Абрамовича) как бенефициары знаменитой Trans-World Group. Сейчас братья Рубены специализируются на инвестициях в недвижимость.

Источник FT, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что сделке еще предстоит пройти одобрение премьер-лиги, что может занять до нескольких недель.

Основные успехи "Ньюкасла" в современной истории пришлись на вторую половину 1990-х годов: команда дважды финишировала второй в чемпионате.

В 2000-х годах клуб неоднократно сталкивался с финансовыми проблемами и покидал премьер-лигу. В этом сезоне АПЛ в

момент его остановки из-за пандемии коронавируса в марте "Ньюкасл" занимал 13-е место в турнирной таблице. Кризис профессионального спорта на фоне жестких ограничений во всем мире для борьбы с распространением COVID-19 если и повлиял на цену сделки, то не кардинально: FT напоминает, что в январе обсуждалась сумма порядка 350 млн фунтов.

Арабские инвестиции играют важную роль в европейском футболе в последнее десятилетие. Так, инвестфонд, которым владеет шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян из правящей семьи эмирата Абу-Даби, в 2008 г. купил "Манчестер Сити", который стал одним из самых успешных британских клубов, а Катар в 2011 г. приобрел французский ПСЖ (именно ему теперь принадлежит рекорд по сумме трансфера в футболе - 222 млн евро за бразильца Неймара).