Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29

Пул инвесторов во главе с Эр-Риядом купит ФК "Ньюкасл" за 300 млн фунтов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Группа инвесторов во главе с суверенным фондом Саудовской Аравии договорилась о покупке футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед" у бизнесмена Майка Эшли за 300 млн фунтов стерлингов, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Сделка полностью денежная, саудовский Public Investment Fund внесет 80% общей суммы.

ЭкономикаWSJ узнала о планах Эр-Рияда купить "Ньюкасл Юнайтед"Читать подробнее

Остальные 20% даст PCP Capital Partners Аманды Стейвли, причем сама она внесет 10% суммы из личных средств, а остальное дадут братья Дэвид и Саймон Рубены. Эти британские бизнесмены хорошо известны участникам российского металлургического рынка 1990-х годов (включая и нынешнего владельца другого британского футбольного клуба, "Челси" - Романа Абрамовича) как бенефициары знаменитой Trans-World Group. Сейчас братья Рубены специализируются на инвестициях в недвижимость.

Источник FT, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что сделке еще предстоит пройти одобрение премьер-лиги, что может занять до нескольких недель.

Основные успехи "Ньюкасла" в современной истории пришлись на вторую половину 1990-х годов: команда дважды финишировала второй в чемпионате.

СпортНеймар стал игроком ПСЖНеймар стал игроком ПСЖЧитать подробнее

В 2000-х годах клуб неоднократно сталкивался с финансовыми проблемами и покидал премьер-лигу. В этом сезоне АПЛ в

момент его остановки из-за пандемии коронавируса в марте "Ньюкасл" занимал 13-е место в турнирной таблице. Кризис профессионального спорта на фоне жестких ограничений во всем мире для борьбы с распространением COVID-19 если и повлиял на цену сделки, то не кардинально: FT напоминает, что в январе обсуждалась сумма порядка 350 млн фунтов.

Арабские инвестиции играют важную роль в европейском футболе в последнее десятилетие. Так, инвестфонд, которым владеет шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян из правящей семьи эмирата Абу-Даби, в 2008 г. купил "Манчестер Сити", который стал одним из самых успешных британских клубов, а Катар в 2011 г. приобрел французский ПСЖ (именно ему теперь принадлежит рекорд по сумме трансфера в футболе - 222 млн евро за бразильца Неймара).

футбол Англия

Новости по теме

Неймар стал игроком ПСЖ

Новости

"Тур де Франс" отложат из-за коронавируса

"Тур де Франс" отложат из-за коронавируса

Кандидат в президенты "Барселоны" заявил об угрозе банкротства клуба

Экс-футболист и тренер "Ливерпуля" Далглиш заразился коронавирусом

Экс-футболист и тренер "Ливерпуля" Далглиш заразился коронавирусом

Из-за коронавируса в России отменено свыше тысячи соревнований

Турнир UFC 249 отменен

Тульский "Арсенал" вновь исключен из баскетбольной Суперлиги

Паоло Мальдини и его сын вылечились от коронавируса

Гран-при Канады "Формулы-1" перенесен на неопределенный срок

В Кремле отвергли факт подкупа при получении РФ права провести ЧМ-2018

В Кремле отвергли факт подкупа при получении РФ права провести ЧМ-2018

Победитель боя Фергюсон – Гейджи встретится с Нурмагомедовым

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');