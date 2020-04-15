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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:53

Велогонка "Джиро д'Италия" перенесена на осень

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Проведение супервеломногодневки "Джиро д'Италия" из-за пандемии коронавируса перенесено на осень, сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

В заявлении отмечается, что гонка пройдет по окончании чемпионата мира по шоссейным гонкам в Швейцарии, который запланирован с 20 по 27 сентября. Традиционно же "Джиро" проводится в мае.

После окончания "Джиро д'Италия" состоится еще одна гонка Гранд-тура – "Вуэльта Испании". "Тур де Франс", как сообщалось, пройдет с 29 августа по 20 сентября.

велоспорт Джиро д'Италия

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