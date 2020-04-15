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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:53

ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве вновь перенесен

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2020 года в России перенесен на неопределенный срок.

"В связи с кризисом из-за коронавируса, исполнительный совет Европейской федерации тяжелой атлетики принял решение отложить проведение чемпионата Европы 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы Международной федерации тяжелой атлетики.

"Новые даты будут объявлены в ближайшее время", - отмечается в заявлении.

Изначально турнир должен был пройти в апреле, но в прошлом месяце сообщалось, что он сдвинут на июнь.

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