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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:53

ХК "Трактор" привлек в свои ряды вратаря сборной Чехии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Голкипер сборной Чехии" Роман Вилл продолжит карьеру в челябинском "Тракторе".

"Клуб достиг с хоккеистом договоренности на два года", - говорится в сообщении пресс-службы "Трактора".

В минувшем сезоне Вилл защищал цвета шведского "Регле". Из 34 матчей четыре он сыграл на "ноль".

За сборную Чехии в сезоне-2019/20 новый голкипер "Трактора" провел шесть игр в рамках Евротура. В частности, в матче против сборной России не пропустил ни одной шайбы.

Чемпионат Швеции был прерван перед плей-офф из-за пандемии коронавируса, ХК "Регле" шел на третьем месте. В свою очередь, сезон в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был досрочно, без объявления победителя, прерван после первой стадии плей-офф, куда "Трактор", впрочем, не попал.

хоккей КХЛ

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