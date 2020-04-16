Российский тренер-легкоатлет дисквалифицирован за взятку допинг-офицеру

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал на четыре года тренера легкоатлетки Юлии Малуевой - Андрея Еременко, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Сообщается, что тренер обвинялся в попытке дачи взятки инспектору допинг-контроля РУСАДА при выполнении миссии в ходе чемпионата России по эстафетному бегу в Сочи в 2017 году. С соответствующей апелляцией РУСАДА обращалось в CAS.

"Арбитр, рассмотрев обстоятельства дела и заслушав позиции сторон, решила, что не имеет разумных сомнений в том, что ответчик 2 сентября 2017 года предпринял попытку подкупить инспектора допинг-контроля, чтобы помешать отбору подлинного образца мочи у спортсмена, тем самым продемонстрировав свое соучастие в том, что спортсменка Юлия Малуева избегала прохождение антидопингового теста на соревнованиях", - говорится в сообщении.

Таким образом, Еременко считается совершившим нарушение антидопинговых правил, на него наложен срок в четыре года дисквалификации, начиная с даты принятия этого решения - 16 апреля 2020 года.

Дисциплинарный антидопинговый комитет в декабре 2018 года принял сторону Еременко - то есть признал его не нарушавшим п. 2.5 Фальсификация и п. 2.9 Соучастие, после чего РУСАДА подала апелляцию в CAS. Слушание дела Еременко в Спортивном арбитражном суде состоялось в 3 декабря 2019 года.

Спортсменка Малуева, выступавшая в деле Еременко свидетелем, была ранее дисквалифицирована Дисциплинарном антидопинговым комитетом на четыре года до 11 апреля 2022 года.