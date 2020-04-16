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Акинфеев заявил, что оскорбления с трибун вызывают у него кайф и драйв

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Голкипер московского ФК ЦСКА Игорь Акинфеев называет частью игры нелицеприятные кричалки в свой адрес со стороны фанатов соперника во время матчей.

"Когда все эти фанаты кричат в твой адрес "красивые" слова, знаешь, какой это кайф, драйф", - сказал Акинфеев в интервью на канале ФК ЦСКА в YouTube.

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"Раньше, когда был молодой, первая мысль была: почему так, это же неприятно. Сейчас я стал более сдержанно относиться. Я уже много раз говорил, что футбол и существует этим, люди им дышат. Это всего лишь игра. Фанатская игра с футболистами – игра и для самих игроков", - отметил вратарь, признавшись, что иногда посмеивается в таких ситуациях.

"Все, что угодно, можно кричать, лишь бы не кидаться. Реально есть истории, что ты можешь лишить человека карьеры, жизни. А так - пожалуйста, выплескивайте энергию, кричите, это наоборот классно", - говорит Акинфеев.

В составе ЦСКА Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. В составе сборной России он завоевал бронзу Евро-2008. После ЧМ-2018, где россияне дошли до четвертьфинала, он заявил о прекращении выступлений за национальную команду.

футбол Игорь Акинфеев

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