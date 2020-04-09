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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48

Футболистам ЦСКА урезали зарплаты вдвое по инициативе Акинфеева

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Игроки московского футбольного клуба ЦСКА согласились на сокращение заработной платы, заявил генеральный директор ФК Роман Бабаев.

"Игроки получат 50 процентов зарплаты за март, 40 процентов - за апрель. Понятно, что это самый тяжелый месяц, когда ничего не происходит, абсолютное затишье. И 70 процентов — когда вновь пойдут тренировки. Как только возобновится сезон или начнется новый — я надеюсь на первый сценарий — то мы возвращаемся к полной зарплате, к 100 процентам", - сказал Бабаев в интервью "Спорт-Экспрессу".

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"Ситуация, как уже сказал выше, очень сложная. Курс валют по отношению к рублю увеличился на 25 процентов, что, естественно, бьет по клубу при любых раскладах. Зарплаты привязаны к валюте. Но это еще полбеды", - посетовал Бабаев.

"Мы сейчас лишились даже рублевых доходов, - объясняет он. - Нет матчей, есть задержки по спонсорским и арендным соглашением и так далее. Конечно, нам было бы крайне сложно справиться с этим экономическим кризисом, если бы ребята не пошли нам навстречу. Надо подчеркнуть, что в этой акции принял участие и весь тренерский штаб. Причем безоговорочно".

Бабаев подтвердил, что инициатором сокращения зарплат игрокам был вратарь Игорь Акинфеев.

"Да, кто бы в этом сомневался. Наш капитан не только проявляет себя на поле, но и в таких сложных ситуациях. Игорь вместе с Виктором Михайловичем (Гончаренко, главным тренером – ИФ) взяли на себя столь важные функции. Надо было ведь многим объяснить, донести суть вопроса до легионеров. Конечно, это не самые приятные минуты общения. Но все поняли нас. Всем благодарны, но и отдельное спасибо выражаем переговорщикам", - сказал гендиректор ЦСКА.

По его прогнозам, убытки клуба в случае досрочного окончания чемпионата "составят до 300 миллионов рублей".

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"Если чемпионат продолжится, то сумма окажется ниже. Однако приходится констатировать, что если мы даже проведем матчи с "Зенитом" и "Спартаком", априори самые кассовые, то, конечно, такого количества зрителей, которое мы ожидали в нормальное время, уже не увидим", - выразил мнение он.

Пауза в сезоне из-за пандемии коронавируса и падения курса рубля привела клубы к многомиллионным убыткам. Игроки ряда команд РПЛ в этой ситуации согласились на понижение зарплат.

футбол ФК ЦСКА

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