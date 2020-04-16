Овечкин принял предложение Гретцки сыграть виртуальный матч NHL 20

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Александр Овечкин сыграет против рекордсмена Национальной хоккейной лиги канадца Уэйна Гретцки в онлайн-матче на симуляторе NHL 20.

Как сообщает Washington Post, игра пройдет 22 апреля. Автором идеи является Гретцки, а на инициативу его вдохновил видеоролик в инстаграме, в котором капитан "Вашингтона" играет в виртуальный хоккей с сыном Сергеем на коленях.

По мнению Гретцки, противостояние двух легенд в виртуальном поединке поможет болельщикам отвлечься от проблем, связанных с пандемией коронавируса. Кроме того, доходы от проекта будут направлены на благотворительность. Зрители смогут перечислять средства в ходе прямой трансляции игры на Twich-канале "Вашингтона".

Сам матч будет называться "Великий против Великой восьмерки" (Овечкин играет под №8).

Уэйн Гретцки завершил игровую карьеру в 1999 году, он играл за "Эдмонтон", "Лос-Анджелес", "Сент-Луис", "Нью-Йорк Рейнджерс". Стал автором рекордов НХЛ по голам (894), результативным передачам (1963) и очкам по системе "Гол+пас" (2857).

Наиболее вероятным претендентом на то, чтобы побить рекорд Гретцки по результативности из действующих игроков считается Овечкин. На его счету 706 голов (а также 572 голевые передачи).