Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:19

Овечкин принял предложение Гретцки сыграть виртуальный матч NHL 20

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Александр Овечкин сыграет против рекордсмена Национальной хоккейной лиги канадца Уэйна Гретцки в онлайн-матче на симуляторе NHL 20.

Как сообщает Washington Post, игра пройдет 22 апреля. Автором идеи является Гретцки, а на инициативу его вдохновил видеоролик в инстаграме, в котором капитан "Вашингтона" играет в виртуальный хоккей с сыном Сергеем на коленях.

СпортНХЛ приостановила сезон в связи с угрозой распространения COVID-19Читать подробнее

По мнению Гретцки, противостояние двух легенд в виртуальном поединке поможет болельщикам отвлечься от проблем, связанных с пандемией коронавируса. Кроме того, доходы от проекта будут направлены на благотворительность. Зрители смогут перечислять средства в ходе прямой трансляции игры на Twich-канале "Вашингтона".

Сам матч будет называться "Великий против Великой восьмерки" (Овечкин играет под №8).

Уэйн Гретцки завершил игровую карьеру в 1999 году, он играл за "Эдмонтон", "Лос-Анджелес", "Сент-Луис", "Нью-Йорк Рейнджерс". Стал автором рекордов НХЛ по голам (894), результативным передачам (1963) и очкам по системе "Гол+пас" (2857).

Наиболее вероятным претендентом на то, чтобы побить рекорд Гретцки по результативности из действующих игроков считается Овечкин. На его счету 706 голов (а также 572 голевые передачи).

хоккей Александр Овечкин

Новости по теме

Новости

ISU сочла невозможным провести ЧМ по фигурному катанию в 2020 году

ISU сочла невозможным провести ЧМ по фигурному катанию в 2020 году

Футболиста "Реала" Йовича вызвали в прокуратуру за нарушение карантина

Что случилось этой ночью: четверг, 16 апреля

16-летний иранец победил Магнуса Карлсена в финале онлайн-турнира

16-летний иранец победил Магнуса Карлсена в финале онлайн-турнира

ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве вновь перенесен

Футболисты "Ювентуса" Матюиди и Ругани вылечились от коронавируса

Велогонка "Джиро д'Италия" перенесена на осень

Организаторы "Тур де Франс" назвали даты проведения гонки в 2020 году

Организаторы "Тур де Франс" назвали даты проведения гонки в 2020 году

"Тур де Франс" отложат из-за коронавируса

"Тур де Франс" отложат из-за коронавируса

Кандидат в президенты "Барселоны" заявил об угрозе банкротства клуба

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');