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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:50

Япония берет на себя расходы, связанные с переносом Олимпиады

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласился, что расходы, которые связаны с переносом Олимпийских игр, японская сторона берет на себя, сообщили местные СМИ.

В сообщениях отмечается, что информация получена из Международного олимпийского комитета (МОК).

В заявлении МОК от 20 апреля говорится, что "Япония согласилась на оплату расходов, предусмотренных соглашением на 2020 год, и МОК будет по-прежнему нести ответственность за свою долю расходов".

"Для МОК уже ясно, что это составляет несколько сотен миллионов долларов дополнительно", - заявил комитет.

По данным японских СМИ, Абэ согласился на покрытие расходов в сумме около $3 млрд.

Олимпийские игры должны были пройти в Токио в июле-августе 2020 года, но были перенесены на 2021 года в связи с пандемией коронавируса.

Япония

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