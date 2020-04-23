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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:05

В "Динамо" рассказали о госпитализации советского хоккеиста Мальцева в Германии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов сообщил, что легендарный советский хоккеист Александр Мальцев находится в состоянии искусственной комы в одной из клиник Германии.

"Он уже второй месяц лежит в Германии, в больнице, и все очень тяжело. Он в искусственной коме. Врачи то выводят Сашу из нее, то обратно вводят. Но они говорят, что все будет хорошо. Будем надеяться", - цитирует "Спорт Экспресс" Крикунова.

71-летний Мальцев - двукратный олимпийский чемпион (в 1972 и 1976 годах) и девятикратный чемпион мира (с 1969 по 1971, с 1973 по 1975, а также в 1978, 1981 и 1983 годах) в составе сборной СССР. Мальцев - участник Суперсерий СССР - Канада 1972 и 1974 годов. С 1967 по 1984 год он выступал за московское "Динамо".

хоккей Динамо Германия

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