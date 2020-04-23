Президент КХЛ назвал оптимальным потолок зарплат в 900 млн рублей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига (КХЛ) считает достаточным высоту потолка зарплаты для клубов в 900 млн рублей, заявил президент КХЛ Алексей Морозов в эфире телеканала "Россия 24".

"Равномерный для всех клубов потолок в 900 млн рублей, повысит спортивный интерес, клубы будут находиться в равных условиях, в которых смогут показать качество своего менеджмента и игроков. Мы считаем, что 900 млн рублей - достаточная сумма, чтобы отлично проявившие себя игроки смогли получить приличные зарплаты и бонусы", - сказал Морозов.

"Также в этом году вводится пол зарплат, это минимальная заработная плата игроков, на которую должен потратиться клуб, он составит 30% от потолка зарплат. Пол будет постепенно расти с каждым годом, чтобы этот показатель дошел до 450 млн рублей (сейчас 270 млн рублей - ИФ). Этот коридор до 450 до 900 - средства, которые клубы смогут тратить, все будут находиться в равных условиях, и мы не сможем заранее прогнозировать чемпиона", - добавил он.

Потолок зарплат для клубов КХЛ в разме

ре 900 млн рублей вводится с сезона-2020/2021. Решение было утверждено Советом директоров КХЛ в начале марта.