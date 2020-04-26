Союз биатлонистов России накопил долги на сумму 1 млн евро

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Финансовая задолженность Союза биатлонистов России составляет один миллион евро, заявил президент СБР Владимир Драчев в ходе онлайн-трансляции на своей странице в инстаграме.

"На данный момент у нас долг в миллион евро (...) Это старые долги, судебные решения, допинговые скандалы, конгрессы, переезды-перелеты, совещания президиума, за это все нам предоставляют к оплате", - сказал Драчев.

Международный союз биатлонистов (IBU) в декабре 2017 года ограничил СБР в правах на фоне допингового скандала. Позднее были выработаны критерии для восстановления, среди которых - выполнение финансовых обязательств.

Глава СБР отвергает обвинения в свой адрес в том, что он якобы использовал финансы СБР на личные нужды, в частности, нанимал личного водителя для своей жены. "У моей жены нет водителя, она в октябре 2018 года родила и девять месяцев не ездила никуда. Я контролировал все выезды, возил ее в роддом и в другие места... Я ни копейки не брал у СБР, только вношу туда, благо, зарплата позволяет", - сказал Драчев.