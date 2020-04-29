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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:18

Минспорта сократит часть бюджета на 7 млрд рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Министерство спорта в период пандемии коронавируса не отказывается от реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни", но при этом вынуждено сократить часть бюджета.ий.

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"Мы продолжаем реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни". В непростых условиях мы были вынуждены по решению правительства сократить часть бюджета и перечислить в резервный фонд порядка 7 миллиардов рублей. Это скажется на тренировочном процессе и на проведении соревнований", - министр спорта Олег Матыцин в ходе совещания с руководителями спортивных федераций.

Между тем, министр заявил, что российские спортивные федерации должны до 1 июня заключить с министерством спорта соглашения на получения субсидий

"Что касается получения федерациями субсидий, у нас к вам просьба до 1 июня закончить согласительную работу с министерством спорта и такие соглашения заключить", - сказал Матыцин

"Вы знаете, что мы уже начали выплачивать стипендии серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр, а также победителям и призером Игр Дружбы, мы ведем эту работу на основании указа президента", - подчеркнул министр.

Минспорта Олег Матыцин

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