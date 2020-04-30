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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28

МХЛ отказалась от завершения сезона

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Молодежная хоккейная лига приняла решение об отмене оставшейся части плей-офф сезона-2019/2020 в связи с негативным развитием пандемии COVID-19 в России и мире.

"В период приостановки чемпионата в апреле лига провела консультации со всеми заинтересованными сторонами о возможных вариантах дальнейшего розыгрыша Кубка Харламова, обсуждались вопросы, связанные с юридическими, организационными, логистическими и финансовыми моментами. Проведение матчей плей-офф в летнее время негативно повлияет на подготовку к новому сезону как команд-претендентов на Кубок Харламова, так и на остальные клубы", - говорится в заявлении МХЛ, распространенном пресс-службой лиги.

Распределение мест по итогам чемпионата МХЛ-2019/20 будет объявлено позднее.

Ранее о досрочном завершении сезона объявили Континентальная хоккейная лига и Высшая хоккейная лига.

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