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КХЛ отказалась поднять потолок зарплат с 900 млн до 1,3 млрд рублей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Континентальной хоккейной лиги не стал поднимать потолок зарплат для клубов с 900 млн до 1,3 млрд рублей, начиная с сезона-2020/21.

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Заочное голосование членов совета директоров КХЛ прошло в четверг и, как говорится в заявлении лиги, "подавляющим большинством голосов принято решение оставить в силе положения статьи 50 Правового регламента КХЛ, предусматривающие введение жесткого потолка заработных плат в сезоне 2020/2021 в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей".

Инициатива исходила от президента ЦСКА Игоря Есмантовича, также являющегося членом совета директоров КХЛ.

В лиге отмечают, что решение, принятое в четверг, "способствует исполнению поручений Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, направленных на поэтапное сокращение финансирования профессионального спорта за счет средств государственных корпораций и компаний с государственным участием".

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"Необходимо отметить, что в сложившейся в настоящее время социально-экономической ситуации в стране вопрос снижения объемов госфинансирования профессионального спорта приобретает особенную актуальность", - отмечается в заявлении.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов называл оптимальным нынешний (так и не поднятый) потолок зарплат.

"Равномерный для всех клубов потолок в 900 млн рублей, повысит спортивный интерес, клубы будут находиться в равных условиях, в которых смогут показать качество своего менеджмента и игроков. Мы считаем, что 900 млн рублей - достаточная сумма, чтобы отлично проявившие себя игроки смогли получить приличные зарплаты и бонусы", - говорил Морозов в эфире телеканала "Россия 24" 23 апреля..

хоккей КХЛ

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