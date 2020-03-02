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Кожевников выступил за повышение потолка зарплат в КХЛ до 1,3 млрд рублей

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) должен быть выше, чем в настоящий момент.

"Потолок зарплат должен обязательно быть, но при этом он не должен браться, что называется, "с потолка". В нынешней ситуации, оптимальной цифрой было бы, на мой взгляд, примерно 1,3 миллиарда рублей. С учетом инфляции эта сумма соответствует той, что была прежде", - сказал Кожевников "Интерфаксу".

"С другой стороны, тут может возникнуть проблема, если кто-то из руководителей клуба захочет вернуть кого-то из наших ребят из НХЛ или пригласить звезд из других стран. КХЛ нужны звезды, топ-игроки, которые были бы визитной карточкой Лиги. Вспомните сколько раньше у нас было звезд именно мирового уровня – Яшин, Ковальчук, Дацюк, Радулов, Гашек, Ягр…", - говорит эксперт".

"Не стоит забывать, что уже совсем скоро Олимпиада в Пекине, а там, что бы ни говорили, игроков из НХЛ не будет. Перед Олимпиадой-2018 вернулись из НХЛ Ковальчук, Дацюк и Войнов и вспомните какой вклад они внесли в успех нашей сборной! А успехи сборной напрямую связаны с развитием всего хоккея в нашей стране", - выразил мнение он.

Ранее стало известно о возможном повышении потолка зарплат в КХЛ, который сейчас составляет 900 млн рублей.

хоккей КХЛ

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