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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:55

Чемпионат Франции по футболу возобновлен не будет

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Сезон во французском футболе завершен досрочно, матчи чемпионата страны-2018/19 больше не пройдут.

Как сообщает L'Equipe, премьер-министр Франции Эдуар Филипп во вторник обнародовал стратегию борьбы с коронавирусом. В рамках этой стратегии отменяются все спортивные соревнования с участием профессиональных клубов, в том числе футбольных.

О том, будет ли объявлен чемпион страны, станет известно позднее. В настоящее время в турнирной таблице лидирует "Пари Сен-Жермен". В 27 матчах команда набрала 68 очков. На 12 баллов от нее отстает "Марсель", сыгравший на матч больше.

футбол Франция

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