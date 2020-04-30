Ганус допустил новую волну наказаний в отношении спортсменов из РФ

В четверг ВАДА передало дела по трем сотням проб российских спортсменов из Московской лаборатории международным федерациям

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус (РУСАДА) не исключил, что международные спортивные федерации накажут многих из 298 российских спортсменов из базы данных Московской лаборатории, чьи дела Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) изучило и передало в федерации.

"Решения по спортсменам будут принимать федерации, они должны возбуждать дела и выносить по ним решения. Однозначно, это все нарушения, понятно, что пойдет определенная волна (наказаний)", - сказал Ганус "Интерфаксу".

"Это обыкновенный рабочий процесс, часть этих кейсов проходят и через нас, - говорит Ганус. - Идет текущая работа WADA по выявленным фактам нарушения правил. Мы точно также направляем уведомления в федерации. Это все результаты перепроверки проб, по которым будут приняты решения", - добавил он.

В четверг ВАДА сообщило об окончании изучения данных 298 российских спортсменов из базы данных Московской лаборатории. Как сообщило ВАДА, кейсы российских спортсменов переданы в 27 международных спортивных федераций и в 28 национальных антидопинговых агентств.

"Всемирное антидопинговое агентство объявляет о том, что сегодня независимая команда Агентства по разведке и расследованиям (I & I) завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов в рамках "Операции LIMS" и предоставило подробные кейсы 28 антидопинговым организациям, включая 27 международных федераций", - говорится в сообщении.

Данные из Московской антидопинговой лаборатории были переданы экспертам WADA в январе 2019 года. 2 июля 2019 года ВАДА выделила группу из 298 российских спортсменов.