Гендиректор женского гандбольного ЦСКА: планируем стать одним из топовых клубов Европы

Эдуард Акопян подвел итоги сезона, рассказал о деятельности клуба в период пандемии и объяснил ситуацию с легионерами

Гендиректор женского гандбольного клуба ЦСКА Эдуард Акопян и российская гандболистка Екатерина Ильина Фото: пресс-служба женского гандбольного клуба ЦСКА

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Летом прошлого года было объявлено о создании женского гандбольного клуба ЦСКА. Команда дебютировала в Суперлиге, где навязала конкуренцию лидерам. Гендиректор московского клуба Эдуард Акопян в интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину прокомментировал итоги сезона, сорванного по известным причинам, рассказал о перспективах клуба и о том, какие меры приняты в нынешней ситуации.

- Как в ЦСКА отреагировали на решение федерации досрочно завершить сезон?

- Мы понимали, что в обстановке, связанной с пандемией коронавируса, такой исход событий возможен. Я считаю, что это решение в данный момент абсолютно взвешенное. Да, мы хотели сыграть еще, дойти до финала плей-офф. Но, к сожалению, в этом году не удастся. Ничего, сразимся в следующем.

- В чемпионате Суперлиги ЦСКА финишировал на третьем месте. Довольны результатом?

- Результат считаю удовлетворительным. На стадии формирования клуба ставили себе задачу именно попасть в медали. Но когда уже мы увидели, на что способна команда, захотели попасть в финал плей-офф. Не скажу, что этот сезон для нас выдающийся, но явно не провальный. Для новичка суперлиги, считаю, хороший сезон.

- Сплав тренера-победителя Яна Лесли и ряда олимпийских чемпионок в составе сборной России, казалось, выведет ЦСКА и на вершину турнирной таблицы. Чего все же не хватило для первого места?

- На первом этапе, естественно, команда была немножко не сыграна и ряд матчей – в Звенигороде, к примеру, и Тольятти - сыграли плохо, провально. Кроме того, несколько игроков – Дмитриева, Ведехина, Бобина – на некоторое время выбыли из строя. Дмитриева из-за травмы вообще так и не смогла играть. Говорить, что Дмитриева (чемпионка Олимпиады-2016) – не основной игрок, будет это глупо, да ведь? Это - основной игрок сборной России, естественно, и для ЦСКА один из основных игроков. Долгое время из-за травмы не играла и Сабина Якобсен. Так что есть объективные причины.

С другой стороны, мы и без них все равно поборолись и попали на бронзовый пьедестал.

- Кто из игроков ЦСКА произвел на вас наибольшее впечатление с игровой точки зрения?

- Я бы не хотел выделять кого-то, все молодцы, все старались. Но рад за Ольгу Горшенину, Яну Жилинскайте, которые попали в сборную России, хочу отметить возвращение Кати Ильиной и её попадание за короткий срок в национальную команду. Это очень хорошо.

- А если говорить об отдельных матчах, какие из них запомнились?

- Запомнились как раз с плохой стороны игры в Звенигороде и в Тольятти. Есть матчи, которые запомнились с хорошей стороны: хоть мы и проиграли в Ростове, но играли там очень неплохо. Игра с "Ладой" здесь в Москве тоже хорошая была. Плохо сыграли в Астрахани. Есть и положительные, и отрицательные игры. Но все они, в принципе, связаны, с первой шестеркой команд.

- Возвращаясь к нынешней ситуации с пандемией: на какие меры пришлось пойти клубу в свете этих событий?

- Мы (я думаю, что не только мы одни, но и очень многие клубы) пошли на уменьшение зарплаты на одну треть. Все игроки, все работники получают у нас две третьих от зарплаты. Мы перевели всех офисных работников на удаленный режим работы, все работают из дома.

- А как обстоят дела с тренировками?

- Игроки тренируются в режиме онлайн пять раз в неделю. С первого мая мы перешли на четырехразовые тренировки в неделю, также продолжаем работать онлайн с тренером по общефизической подготовке. До 22 мая включительно будем работать. Потом отпустим игроков в заслуженный отпуск и уже соберем их 1 июля. Надеюсь, к тому времени все откроется, и мы сможем полноценно тренироваться. Хотелось бы еще все-таки сборы какие-то провести.

- Проверяют ли ваших игроков на коронавирус, ну и заодно спрошу про допинг.

- Ну, на допинг у нас всех представителей сборных обязательно проверяют. В этом году проверок на допинг у нас в команде не было. Когда соберем команду 1 июля, обязательно пройдем углубленное медицинское обследование. Если к тому времени это будет актуально, проведем, конечно, анализ и на коронавирус для игроков.

- Насколько клуб экономически устойчив с учетом нынешних проблем?

- Загадывать вперед не будем, все может поменяться в любой момент. Но сегодня мы устойчиво стоим на ногах.

- Сейчас ведутся дискуссии относительно будущего мирового спорта, в том числе, командного. Одно из мнений: легионеры не захотят возвращаться в Россию сразу после карантина из-за страха вновь тут застрять.

- Это мы уже обсуждали. Хотят они или не могут – это разные вещи. Да, могут возникнуть проблемы из-за форс-мажора. Наша бразильская спортсменка (вратарь Шана Массон) пока еще до сих пор в России, она не улетела. Но она здесь находится с семьей полностью, возможно, домой в ближайшее время она и не полетит. Мы с посольством связались, организовать рейс в Бразилию сейчас очень проблематично. Вот в Северную Македонию в ночь со второго на третье мая улетела македонка Сара Ристовска, посольство организовало вылет для своих граждан.

Я не думаю, что после карантина иностранки не захотят приезжать в Россию в клуб, который будет играть в еврокубках. ЦСКА становится одним из топовых европейских клубов. Это можно определить и по результатам, и по развитию клуба.

- Насколько проект "женский гандбольный клуб ЦСКА" повысил интерес к гандболу в России?

- Не могу оценить в процентном соотношении, но я точно знаю, что о нас говорят. Кто-то с хорошей стороны, кто-то с плохой, но в любом случае информация о нас звучит. Появление еще одной команды, которая конкурентоспособна в первой шестерке, это хорошо. Чем больше у нас будет команд, с которыми станет тяжелее играть нашему главному на сегодня клубу "Ростов-Дон", тем интереснее будет чемпионат. Значит, игроки будут подтягиваться до уровня национальной сборной, и будут расти, стремиться развиваться. Я думаю, что это неплохо.

- Довольны посещаемостью домашних матчей?

- Честно говоря, не особо. Может быть, низкая посещаемость связана с большими соблазнами в других видах спорта: помимо гандбола, есть футбол, хоккей. И я понимаю, что когда в этот день одновременно с нами играет футбольный ЦСКА, пригласить людей на гандбол тяжело.

Мы должны привлекать большее количество зрителей. Все равно постараемся сделать так, что в следующие годы человек, который будет выбирать между футболом, хоккеем и гандболом, станет поглядывать в нашу сторону более пристально, и выберет именно гандбол. В последнее время для развития гандбола сделано очень много – благодаря, прежде всего, руководству Федерации гандбола России.

По итогам досрочно завершившегося сезона чемпионом женской Суперлиги объявлен клуб "Ростов-Дон", второе место заняла "Лада", третье – ЦСКА.