Гандболистки ЦСКА не смогли остановить "Ростов-Дон"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Московский гандбольный клуб ЦСКА потерпел домашнее поражение от команды "Ростов-Дон" в домашнем матче очередного тура женской Суперлиги.

Встреча, прошедшая на площадке УСЗ "Игровой" в Москве, завершилась со счетом 25:20 в пользу ростовчанок.

Матч амбициозного дебютанта Суперлиги, коим является ЦСКА, против действующего и пятикратного чемпиона турнира вызвал большой ажиотаж. За считанные минуты до начала противостояния у входа в спортивный зал наблюдалась длинная очередь, а трибуны арены к тому моменту уже были значительно заполнены. В том числе – внушительной группой поддержи ростовской команды.

Высокий зрительский интерес объясняется несколькими факторами. В первую очередь, "Ростов-Дон" – не только действующий чемпион, но еще и лидер нынешнего чемпионата Суперлиги. К тому же еще и непобежденный: команда одержала десять побед в десяти матчах. У ЦСКА показатели были скромнее – 7 побед и 1 поражение.

Интригу игре усиливало и то обстоятельство, что во главе тренерского штаба ЦСКА сейчас находится датский специалист Ян Лесли, который еще недавно дважды приводил "Ростов-Дон" к триумфу в Суперлиге.

Первый гол в матче пришелся в ворота "Ростова", и этот момент оказался единственным по ходу игры, когда ЦСКА вел в счете. После этого "Ростову" удалось создать отрыв в счете в несколько мячей, а ЦСКА то и дело сокращал отставание до трех-двух голов – преимущественно за счет точных бросков Ольги Горшениной. Но успешная игра в обороне и пара результативных атак в начале тайма позволила армейским гандболистам и вовсе сравнять счет. И привести в усиленный восторг местной публики.

Но более опытный "Ростов-Дон", в составе которого играют и действующие олимпийские чемпионки в составе сборной России (в частности, вратарь Анна Седойкина, полусредняя Анна Вяхирева, крайняя Полина Кузнецова) так ни не позволил соперницам выйти вперед. К тому же хозяйкам матча не везло: в ряде атак они были близки к успеху, однако броски завершались попаданием в штанги и перекладины.

С другой стороны, заслуживает упоминания уверенная игра вратаря ЦСКА Елены Уткиной (игравшая с первых минут Шана Массон была удалена), отразившей не один 7-метровый бросок. Это позволило рассчитывать на интригу до финальной сирены. Правда, в заключительном отрезке игры гандболистки ЦСКА, увлеченные стремлением сократить отставание, и в перспективе – отыграться, пропустили несколько результативных контратак.

Финальная сирена застали команды при счете 25:20 в пользу команды "Ростов-Дон". Ростовчанки продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 22 очка в 11 матчах. ЦСКА занимает третье место – 14 очков в девяти играх. Между ними располагается "Лада-Тольятти" – 16 очков в 10 матчах.

Статистика сегодняшнего матча ЦСКА в Суперлиге Париматч против Ростов-Доном pic.twitter.com/kRgCPYi5N6 — ПГК ЦСКА (@whccska) November 12, 2019

Эдуард Акопян, гендиректор женского гандбольного клуба ЦСКА

"Игра понравилась. Она была напряженной, держала зрителя в интересе. То, что нам удалось сравнять счет во втором тайме, это немаловажно. Самая главная задача была: чтобы девчонки поверили в то, что они могут сражаться с чемпионом местами на равных.

Мы понимаем объективно, что "Ростов" сегодня сильнее – по ряду игроков, сплоченности сыгранности. Мы только начинаем свой путь. Но то, что мы сегодня увидели, на данном этапе нас сегодня устраивает, мы довольны.

Приятно, что пошел болельщик, мы собрали почти полный зал. Для Москвы, когда в это время проходит хоккей (одновременно шел матч КХЛ ЦСКА против "Спартака" - ИФ), тяжело собрать народ. Тем не менее, тысяча человек пришла поддержать гандболисток. Можно сказать спасибо и болельщикам "Ростова": это интересно, когда на матче присутствуют не только местные болельщики, но и болельщики гостей. Я думаю, что все, кто смотрел матч, в том числе, по интернету, не пожалели".

Владимир Нардин