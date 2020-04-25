Мужской и женский чемпионаты России по гандболу завершены досрочно

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Исполком Федерации гандбола России принял решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса

"Чемпионаты России в сезонах-2019/20 признаются завершенными", - говорится в сообщении пресс-службы федерации.

В мужской и женской суперлигах итоговая расстановка команд определена по результатам предварительного раунда.

Чемпионами России в сезоне-2019/20 признаны "Чеховские медведи" (мужчины) и "Ростов-Дон" (женщины).

Также по итогам сезона-2019/20 по спортивному принципу ни одна команда не покидает Суперлигу . При этом лидер Высшей лиги получает право на повышение. Таким образом, в сезоне-2020/20 в мужской Суперлиге могут сыграть 13 команд.

"Финал четырех" женского Кубка России сезона-2019/20 пройдет 22-23 августа в Москве. При этом, "если эпидемиологическая ситуация не позволит организовать турнир в эти сроки, он будет отменен".

Матчи Суперкубка России пройдут в конце августа - 29 августа - среди мужчин, а 30 августа - среди женщин. Места проведения матчей за Суперкубок будут объявлены отдельно. Окончательно решение о проведении этих игр будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации.