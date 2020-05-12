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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:28

Российский боксер Тищенко опроверг наличие у него коронавируса

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион в боксе россиянин Евгений Тищенко назвал не соответствующими действительности сведения о том, что он подхватил вирус COVID-19.

"Эта информация – глупости", - сказал 28-летний Тищенко "Спорт-Экспрессу".

"Я сдал анализы - тесты отрицательные! Сдал, потому что жена в больнице лежала. Были подозрения, что ее могли заразить. Сдали тесты - у обоих они отрицательные. Чувствую себя хорошо", - отметил он.

О наличии в организме спортсмена коронавирусной инфекции в понедельник сообщил телеграм-канал Mash.

Тищенко является олимпийским чемпионом (2016), чемпионом мира (2015) и двукратным чемпионом Европы (2015, 2017). С недавних пор он переквалифицировался из любителей в профессионалы, одержав на этом поприще семь побед в семи поединках. Пять - нокаутом.

бокс Евгений Тищенко коронавирус

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