Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:37

Гонщик "Формулы-1" Сайнс с 2021 года будет выступать за Ferrari

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Испанский автогонщик Карлос Сайнс со следующего сезона будет выступать за итальянскую команду "Формулы-1" Ferrari.

Как сообщается на сайте команды, ее цвета Сайнс будет защищать в сезонах 2021 и 22 годов.

"Я очень рад, что в 2021 году я буду выступать за Ferrari", - приводятся слова Сайнса, который также отметил, что у него впереди еще важный год с McLaren, гонщиком которого он сейчас является.

В Ferrari Сайнс заменит четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля, который покинет команду по окончании сезона. Куда именно направится Феттель, еще не сообщалось.

В четверг сообщалось, что со следующего года за McLaren будет выступать австралиец Даниэл Риккардо, который пока является пилотом Renault.

Сезон-2020 пока еще не стартовал из-за пандемии коронавируса: часть этапов была отменена, ряд Гран-при – перенесен на поздние сроки.

автоспорт Формула-1

Новости по теме

Новости

Пилот "Формулы-1" Риккардо подписал контракт с McLaren

Пилот "Формулы-1" Риккардо подписал контракт с McLaren

Макгрегор поддержал впавшего в кому отца Нурмагомедова

Макгрегор поддержал впавшего в кому отца Нурмагомедова
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд отправил на пересмотр в апелляцию приговор Мамаеву и Кокорину

КХЛ выявила лучшего игрока, самого уважаемого и главного шутника лиги

ФИФА не будет определять лучшего футболиста 2020 года

На крупные турниры по легкой атлетике разрешат заявиться лишь 10 россиянам

"Газпром-медиа" продлил контракт с УЕФА на показ еврокубков на "Матч ТВ"

Четырехкратный чемпион "Формулы-1" Феттель покинет Ferrari после сезона

Четырехкратный чемпион "Формулы-1" Феттель покинет Ferrari после сезона

Смолов приступил к тренировкам с "Сельтой" в Испании

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');