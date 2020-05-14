Гонщик "Формулы-1" Сайнс с 2021 года будет выступать за Ferrari

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Испанский автогонщик Карлос Сайнс со следующего сезона будет выступать за итальянскую команду "Формулы-1" Ferrari.

Как сообщается на сайте команды, ее цвета Сайнс будет защищать в сезонах 2021 и 22 годов.

"Я очень рад, что в 2021 году я буду выступать за Ferrari", - приводятся слова Сайнса, который также отметил, что у него впереди еще важный год с McLaren, гонщиком которого он сейчас является.

В Ferrari Сайнс заменит четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля, который покинет команду по окончании сезона. Куда именно направится Феттель, еще не сообщалось.

В четверг сообщалось, что со следующего года за McLaren будет выступать австралиец Даниэл Риккардо, который пока является пилотом Renault.

Сезон-2020 пока еще не стартовал из-за пандемии коронавируса: часть этапов была отменена, ряд Гран-при – перенесен на поздние сроки.