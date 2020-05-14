Грищук стал победителем благотворительного шахматного турнира "Сборная – России"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Александр Грищук завоевал звание победителя благотворительного турнира "Сборная – России", организованного в помощь отечественных медиков.

В финале он со счетом 3:0 взял верх над своим соотечественником Евгением Томашевским.

В шахматном турнире (проходил на сайте Lichess.org) приняли участие сильнейшие российские гроссмейстеры Владимир Крамник, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, а также Александр Рязанцев. 12 и 13 мая участники соревнования сыграли в двухкруговом турнире, по итогам которого четверка лучших вышла в плей-офф.

В полуфинале Грищук обыграл Крамника, а Томошевский – Свидлера.

Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат России, на момент окончания турнира было собрано 24 миллиона 670 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что призовой фонд будет распределяться среди региональных больниц и медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19. Еще до старта участники определили, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать - в зависимости от потребностей учреждения. Весь призовой фонд распределяется между регионами одинаково, вне зависимости от занятых мест.