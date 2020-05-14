Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27

Грищук стал победителем благотворительного шахматного турнира "Сборная – России"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Александр Грищук завоевал звание победителя благотворительного турнира "Сборная – России", организованного в помощь отечественных медиков.

СпортМагнус Карлсен стал победителем организованного им онлайн-супертурнираЧитать подробнее

В финале он со счетом 3:0 взял верх над своим соотечественником Евгением Томашевским.

В шахматном турнире (проходил на сайте Lichess.org) приняли участие сильнейшие российские гроссмейстеры Владимир Крамник, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, а также Александр Рязанцев. 12 и 13 мая участники соревнования сыграли в двухкруговом турнире, по итогам которого четверка лучших вышла в плей-офф.

СпортКрамник оценил перспективу онлайн-турниров заменить "живые" шахматыЧитать подробнее

В полуфинале Грищук обыграл Крамника, а Томошевский – Свидлера.

Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат России, на момент окончания турнира было собрано 24 миллиона 670 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что призовой фонд будет распределяться среди региональных больниц и медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19. Еще до старта участники определили, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать - в зависимости от потребностей учреждения. Весь призовой фонд распределяется между регионами одинаково, вне зависимости от занятых мест.

шахматы

Новости по теме

Новости

Николич сменил Семина на посту главного тренера ФК "Локомотив"

Николич сменил Семина на посту главного тренера ФК "Локомотив"

В генах биатлониста Устюгова нашли мутации, выводящие его из-под обвинений в допинге

Отец Нурмагомедова вышел из комы

Отец Нурмагомедова вышел из комы

Гонщик "Формулы-1" Сайнс с 2021 года будет выступать за Ferrari

Пилот "Формулы-1" Риккардо подписал контракт с McLaren

Пилот "Формулы-1" Риккардо подписал контракт с McLaren

Макгрегор поддержал впавшего в кому отца Нурмагомедова

Макгрегор поддержал впавшего в кому отца Нурмагомедова
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд отправил на пересмотр в апелляцию приговор Мамаеву и Кокорину

КХЛ выявила лучшего игрока, самого уважаемого и главного шутника лиги

ФИФА не будет определять лучшего футболиста 2020 года

На крупные турниры по легкой атлетике разрешат заявиться лишь 10 россиянам

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');