Минспорт предложил разрешить одиночные тренировки на первом этапе снятия ограничений

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министерство спорта направило руководителям регионов рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер в сфере физической культуры и спорта в условиях распространения COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.

"Предложение министерства спорта заключается в снятии ограничительных мер в три этапа в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора и с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе", - заявил министр спорта Олег Матыцин.

"На первом этапе предлагается предоставить жителям регионов возможность индивидуально заниматься физической культурой на открытом воздухе с использованием доступной спортивной инфраструктуры - на открытых уличных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах и других спортивных сооружениях. При этом важно соблюдать требования социальной дистанции", - добавил он.

Рекомендации предусматривают на первом этапе индивидуальные занятия физической культурой и спортом на различных спортивных объектах с загрузкой не более 25% от единовременной пропускной способности, на втором этапе - индивидуальные и групповые занятия (в группах не более 20 человек) с увеличением загрузки до 50%.

"Хочу обратить особое внимание руководителей регионов на актуальность возобновления тренировочных мероприятий членов сборных команд России и субъектов Российской Федерации на региональных спортивных объектах при условии соблюдения требований Роспотребнадзора", - подчеркнул Матыцин.

Режим самоизоляции, который был введен в регионах для сдерживания распространения коронавируса, предполагает, что люди могут покидать дом только при крайней необходимости.