Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27

Минспорт предложил разрешить одиночные тренировки на первом этапе снятия ограничений

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министерство спорта направило руководителям регионов рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер в сфере физической культуры и спорта в условиях распространения COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.

"Предложение министерства спорта заключается в снятии ограничительных мер в три этапа в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора и с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе", - заявил министр спорта Олег Матыцин.

"На первом этапе предлагается предоставить жителям регионов возможность индивидуально заниматься физической культурой на открытом воздухе с использованием доступной спортивной инфраструктуры - на открытых уличных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах и других спортивных сооружениях. При этом важно соблюдать требования социальной дистанции", - добавил он.

Рекомендации предусматривают на первом этапе индивидуальные занятия физической культурой и спортом на различных спортивных объектах с загрузкой не более 25% от единовременной пропускной способности, на втором этапе - индивидуальные и групповые занятия (в группах не более 20 человек) с увеличением загрузки до 50%.

"Хочу обратить особое внимание руководителей регионов на актуальность возобновления тренировочных мероприятий членов сборных команд России и субъектов Российской Федерации на региональных спортивных объектах при условии соблюдения требований Роспотребнадзора", - подчеркнул Матыцин.

Режим самоизоляции, который был введен в регионах для сдерживания распространения коронавируса, предполагает, что люди могут покидать дом только при крайней необходимости.

Минспорта

Новости по теме

Новости

Николич сменил Семина на посту главного тренера ФК "Локомотив"

Николич сменил Семина на посту главного тренера ФК "Локомотив"

В генах биатлониста Устюгова нашли мутации, выводящие его из-под обвинений в допинге

Отец Нурмагомедова вышел из комы

Отец Нурмагомедова вышел из комы

Гонщик "Формулы-1" Сайнс с 2021 года будет выступать за Ferrari

Пилот "Формулы-1" Риккардо подписал контракт с McLaren

Пилот "Формулы-1" Риккардо подписал контракт с McLaren

Макгрегор поддержал впавшего в кому отца Нурмагомедова

Макгрегор поддержал впавшего в кому отца Нурмагомедова
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд отправил на пересмотр в апелляцию приговор Мамаеву и Кокорину

КХЛ выявила лучшего игрока, самого уважаемого и главного шутника лиги

ФИФА не будет определять лучшего футболиста 2020 года

На крупные турниры по легкой атлетике разрешат заявиться лишь 10 россиянам

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');