Футболистки, триатлонисты и украинская атлетка вернулись из Турции в РФ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Спортсмены из Пермского и Красноярского края вернулись в Россию из Турции при содействии Минспорта, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

"Женский футбольный клуб "Звезда" (Пермский край) и сборная Красноярского края по триатлону вернулись в Россию 14 апреля при содействии Министерства спорта Российской Федерации. Борт, на котором находились 36 российских спортсменов и специалистов команд, а также одна украинская спортсменка, прибыл из Антальи в Москву", - говорится в сообщении.

После возвращения из Турции Министерство спорта обеспечит спортсменам и специалистам команд условия обсервации на базе "Озеро Круглое" для прохождения 14-дневного карантина.

"Минспорт России продолжает держать на контроле ситуацию с возвращением домой находящихся за рубежом спортсменов и специалистов сборных команд России и сборных команд субъектов страны. На данный момент эвакуация в Россию требуется семи спортсменам. По каждому случаю составлен план эвакуации", - отмечает пресс-служба министерства.

"Министерство спорта находится в постоянном контакте с субъектами Российской Федерации, руководителями делегаций, спортивных федераций, а также с Оперативным штабом, МИД России и Росавиацией по предполагаемым датам эвакуации", - говорится там же.