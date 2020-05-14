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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27

Расходы МОК в связи с переносом Олимпиады составят $800 млн

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) понесет расходы в размере до $800 млн в связи с переносом летней Олимпиады 2020 года в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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"Международный олимпийский комитет ожидает, что ему придется понести расходы до $800 млн за организацию летней Олимпиады 2020 года. Эта сумма будет покрыта самим МОК, в том числе, из средств Олимпийского фонда", - говорится в сообщении пресс-службы МОК.

Согласно сообщению, в эту сумму входит пакет помощи в размере $150 млн. Он будет адресован олимпийскому движению, включая международные федерации, Национальные олимпийские комитеты и признанные МОК организации, "чтобы они могли продолжать развивать свои виды спорта, проводить свою деятельность и оказывать поддержку своим спортсменам"

"Сегодня исполнительный совет МОК одобрил этот финансовый план", - говорится в сообщении.

Ранее МОК и власти Японии приняли решение перенести летнюю Олимпиаду 2020 года на лето 2021 года.

Олимпиада-2020 МОК Токио

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