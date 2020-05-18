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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:43

Коронавирус вынудил южнокорейский футбольный клуб посадить на трибуны секс-кукол

Коронавирус вынудил южнокорейский футбольный клуб посадить на трибуны секс-кукол
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сеул" оказался под градом критики из-за того, что рассадил секс-кукол на трибунах стадиона во время матча национального чемпионата.

Как напоминает "Би-би-си", в Южной Корее стартовал новый сезон национального чемпионата, но из-за угрозы распространения коронавируса матчи проходят без зрителей.

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Во время воскресной игры ФК "Сеул" заполнил сектор секс-куклами известного производителя. Как отмечается, некоторые из них держали в руках баннеры с рекламой порнографических сайтов, хотя в стране реклама порнографии запрещена.

Клуб уже принес свои извинения возмущенным болельщикам, хотя и настаивает, что разместил на трибунах "обычные манекены". Но "Сеул" признает, что эти манекены были поставлены изготовителем секс-игрушек.

Производитель заявил "Би-би-си", что принес свои извинения "Сеулу", но также подтвердил, что эти куклы - манекены высокого качества. Компания сама предложила клубу заполнить пустые места таким образом.

Всего на стадионе оказалось 30 манекенов: 28 женских и два мужских.

Чемпионат Южной Кореи должен был начаться в феврале, но был отложен из-за пандемии COVID-19. Новый сезон все-таки стартовал ранее в мае. Он проходит при пустых трибунах, тренеры находятся на скамейках в масках, футболистам запрещено обниматься и плеваться.

Хроника коронавируса. Май.

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футбол Южная Корея

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