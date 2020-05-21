Федерального прокурора Швейцарии могут лишить должности из-за скандала с ФИФА

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Федерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера могут лишить должности из-за скандала с ФИФА за нарушение служебной этики, как сообщает Neue Zuercher Zeitung, в среду судебная комиссия Федерального собрания страны начала процедуру импичмента.

Лаубера обвиняют в том, что он тайно встречался с бывшим руководителем футбольной организации Джанни Инфантино в то время, когда федеральная прокуратура вела против ФИФА сразу несколько дел. Федеральное собрание постановило, что Лаубер неоднократно нарушал принципы работы собственного ведомства и говорил неправду, а также злоупотреблял в ряде случаев служебными полномочиями. Помимо того, Лаубера подозревают в связях с Россией, в частности, по делу Сергея Магнитского.

Теперь судебная комиссия должна провести своего рода расследование, по итогам которого Федеральное собрание может поставить вопрос об отставке Лаубера. Издание сообщает, что это может произойти самое раннее в осеннюю сессию работы парламентариев, которая начнется в сентябре.