Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:03

Эксперт оценил потери букмекерского рынка на фоне пандемии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Потери в букмекерской отрасли в 2020 году в связи с отменой из-за пандемии коронавируса соревнований ожидаются значительными, считает заместитель генерального директора "Лиги Ставок" Игорь Столяров.

"Мы считаем, что падение букмекерского рынка в 2020 году будет значительное. Спортивных событий сейчас нет. Пока мы видим только декларации, что все начнут играть. Когда мы увидим календарь, подписи руководителей федераций, тогда будем более позитивно планировать", - сказал Столяров в ходе онлайн-конференции "Рейтинга Букмекеров".

СпортЧисло участников букмекерских ставок в России за год выросло на 68%Читать подробнее

"Падение по обороту по сравнению с 2019 годом будет от 30 до 45 процентов. А падение по выручке будет больше, чем падение оборота", - выразил мнение Столяров.

По его словам, ситуация усугубилась переносом на следующий год чемпионата Европы по футболу и Олимпийских игр – соревнований, от которых букмекерский рынок ожидал существенного дохода.

Столяров подчеркивает, что киберспорт, ставший популярным на фоне отмены спортивных соревнований, пока не способен принести букмекерам большого дохода.

"Киберспорт вообще менее маржинален для всех. В кибер часто играют ноунеймы, здесь больший риск появления ненавистных всей букмекерской отраслью договорных матчей. Участников очень сложно контролировать, они играют из дома, и невозможно к каждому приставить человека-надсмотрщика, чтобы он следил, кто с кем разговаривает по телефону и договаривается", - сказал эксперт.

букмекеры киберспорт

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

Гендиректор "Локомотива" назвал чрезмерно опасным возобновление РПЛ в июне

Гендиректор "Локомотива" объяснил решение расстаться с Семиным

Российская премьер-лига-2019/20

Футболист "Урала" Погребняк подхватил коронавирус

Футболист "Урала" Погребняк подхватил коронавирус

РФС допустил досрочное завершение чемпионата России

Федерального прокурора Швейцарии могут лишить должности из-за скандала с ФИФА

Нойер продлил контракт с "Баварией"

Определились соперники сборной России на ЧМ-2021 по хоккею

Российская премьер-лига-2019/20

ЦСКА продлил контракт с главным тренером Гончаренко

ЦСКА продлил контракт с главным тренером Гончаренко

Шесть человек заразились COVID-19 в клубах Английской премьер-лиги

В ФК "Динамо" прояснили ситуацию с массовым заражением коронавирусом

В ФК "Динамо" прояснили ситуацию с массовым заражением коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');