Эксперт оценил потери букмекерского рынка на фоне пандемии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Потери в букмекерской отрасли в 2020 году в связи с отменой из-за пандемии коронавируса соревнований ожидаются значительными, считает заместитель генерального директора "Лиги Ставок" Игорь Столяров.

"Мы считаем, что падение букмекерского рынка в 2020 году будет значительное. Спортивных событий сейчас нет. Пока мы видим только декларации, что все начнут играть. Когда мы увидим календарь, подписи руководителей федераций, тогда будем более позитивно планировать", - сказал Столяров в ходе онлайн-конференции "Рейтинга Букмекеров".

"Падение по обороту по сравнению с 2019 годом будет от 30 до 45 процентов. А падение по выручке будет больше, чем падение оборота", - выразил мнение Столяров.

По его словам, ситуация усугубилась переносом на следующий год чемпионата Европы по футболу и Олимпийских игр – соревнований, от которых букмекерский рынок ожидал существенного дохода.

Столяров подчеркивает, что киберспорт, ставший популярным на фоне отмены спортивных соревнований, пока не способен принести букмекерам большого дохода.

"Киберспорт вообще менее маржинален для всех. В кибер часто играют ноунеймы, здесь больший риск появления ненавистных всей букмекерской отраслью договорных матчей. Участников очень сложно контролировать, они играют из дома, и невозможно к каждому приставить человека-надсмотрщика, чтобы он следил, кто с кем разговаривает по телефону и договаривается", - сказал эксперт.