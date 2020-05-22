Число участников букмекерских ставок в России за год выросло на 68%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Число россиян, делающих ставки в букмекерских конторах, в 2019 году значительно возросло, заявила глава отдела исследований "Рейтинга Букмекеров" Маргарита Мокшина.

"Количество игроков растет. По сравнению с 2018 годом, люди позитивнее относятся к ставкам, больше людей пробовали играть хотя бы раз. За 12 месяцев хотя бы одну ставку сделали примерно 6,5% населения России старше 18 лет. Это 7,9 миллиона человек. В сравнении с 2018 годом рост составил 68%", - сказала Мокшина в ходе онлайн-конференции.

По ее словам, средний размер ставки по сравнению с 2018 годом слегка сократился – 1300 рублей против 1516. "Но он значительно вырос по сравнению с 2017 годом. Ситуация логична, она напрямую связана с чемпионатом мира по футболу-2018, это абсолютно ожидаемая история", - сказала Мокшина.

Выручка букмекерского рынка в РФ составила $1,5.

"В 2019 году выручка по рынку составила полтора миллиарда долларов. К 2024 году, пока еще без учета коронавируса, выручка по российскому рынку должна составить 2,10 миллиарда", - заявила эксперт.

По темпам роста и объема букмекерского рынка Россия занимает девятое место, ее доля в мировом объеме рынка составляет примерно 3,6%.