Бывший главный тренер "Интера" Симони умер в возрасте 81 года

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Бывший итальянский футболист и тренер Луиджи Симони скончался на 82-м году жизни, сообщается на сайте "Интера", цвета которого, в частности, он защищал на клубном уровне.

"Мы будем помнить Джиджи Симони и скучать по нему – прежде всего, по джентльменскому образу жизни. Он был скромным, со своими командами добивался максимума", - говорится в сообщении.

Будучи игроком, Симони выступал исключительно в Италии. В частности, защищал цвета "Наполи", "Торино", "Ювентуса", "Брешиа", "Дженоа".

В качестве главного тренера он также работал в основном с итальянскими клубами – в тех же "Дженоа", "Брешии", "Наполи". Пик тренерской карьеры пришелся на "Интер", с которым он выиграл Кубок УЕФА (ныне – Лига Европы) в сезоне-1997/98. По пути к этому трофею миланский клуб в полуфинале с трудом выиграл у московского "Спартака" (2:1 – дома и в гостях).