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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:38

"Спартак" рассказал о новых заболевших коронавирусом футболистах

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев заболел коронавирусом, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

В сообщении отмечается, что все футболисты, тренерский штаб и члены персонала, задействованные в подготовке команды, прошли тестирование на COVID-19. Результаты показали отклонения от нормы у двух футболистов.

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Коронавирусная инфекция выявлена у Зелимхана Бакаева. Хавбек остался в Москве и переносит болезнь дома. Анализы Романа Зобнина показали наличие в крови антител. Игрок уже перенес инфекцию и в настоящий момент полностью здоров.

По истечении 14-дневного карантина в связи с инфекцией Зобнин дважды в течение четырех суток прошел ПЦР-тестирование. Результаты этих тестов - отрицательные. Иммуноферментный анализ показал наличие в крови игрока иммуноглобулина G, что может свидетельствовать о выработке у него иммунитета. Это означает, что Зобнин уже не является переносчиком инфекции и что его нахождение на базе не несет опасности для партнеров и персонала.

На понедельник запланировано еще одно углубленное медобследование команды, по итогам которого Зобнин сможет приступить к занятиям в общей группе.

Спартак" приступает к тренировкам в Тарасовке.

футбол Спартак коронавирус

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