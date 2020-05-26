Соревнования IRONMAN в Петербурге перенесли на 2021 год

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Международные соревнования по триатлону серии IRONMAN 70.3, которые в 2020 году должны были пройти в Петербурге, перенесены на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается на сайте соревнования, новая дата – 1 августа 2021 года. Изначально же соревнования должны пройти 19 июля 2020 года.

Гонки серии IRONMAN 70.3 состоят из трех этапов: плавание 1.2-мили (1.9 км), велогонка 56-миль (90 км) и бег 13.1-мили (21.1 км). Они проводятся в различных странах мира на всех континентах.

Суточный прирост новых инфицированных COVID-19 в России по данным на утро 26 мая составил 8 915 человек в 83 регионах. Из них 363 - в Санкт-Петербурге.