Карякин отыгрался в четвертьфинале онлайн-супертурнира с Дубовым

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над своим соотечественником Даниилом Дубовым во втором матче 1/4 финала онлайн-супертурнира Lindores Abbey Rapid Challenge.

Результат вторничного матча – 3:2 в пользу Карякина. Победитель определился в решающей, пятой партии – Армагеддоне.

Счет по победам в четвертьфинале стал 1-1. В первом матче в воскресенье победу одержал Дубов – 3:0.

Решающий матч 1/4 финала Карякин – Дубов пройдет в среду. В полуфинале победитель сыграет с победителем пары Юй Янъи - Дин Лижэнь (оба – Китай).

Первая полуфинальная пара уже известна: Хикару Накамура (США) – Магнус Карлсен (Норвегия).

Lindores Abbey Rapid Challenge является вторым этапом Шахматного Тура, организованного Магнусом Карлсеном. В отличие от первого этапа, Magnus Carlsen Invitational, где выступили восемь гроссмейстеров, здесь играют 12 человек. По итогам кругового этапа восемь из них вышли в четвертьфинал.