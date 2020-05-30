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"Зенит" в 2019 году сохранил лидерство по выручке среди футбольных клубов РФ

"Зенит" в 2019 году сохранил лидерство по выручке среди футбольных клубов РФ
Фото: Reuters

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Санкт-петербургский "Зенит" в 2019 году сохранил уверенное лидерство среди российских футбольных клубов по размеру выручки, хотя отрыв от второго места немного сократился, свидетельствует отчетность по РСБУ, раскрытая в системе "СПАРК-Интерфакс".

Самым прибыльным в прошлом году также стал "Зенит", а вот первое место по убыткам забрал "Краснодар", оставивший далеко позади ЦСКА и "Спартак".

Финансовый год, за который отчитываются юрлица, соответствует календарному, и не совпадает по срокам с футбольным сезоном. В сезоне 2018/2019 гг. чемпионом России стал "Зенит", следом расположились "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА и "Спартак".

Чемпионат 2019/2020 гг был остановлен в марте из-за эпидемии коронавируса, за 8 туров до конца с отрывом в 9 очков лидирует "Зенит", за ним все те же "Локомотив" и "Краснодар".

Цифры

Выручка "Зенита" по российским стандартам отчетности в 2019 году немного сократилась - с 11,47 млрд до 11,31 млрд рублей, при этом клуб после символического убытка в 15 млн руб. зафиксировал прибыль в 547 млн рублей, следует из опубликованной в "СПАРКе" отчетности.

"Локомотив" увеличил выручку на 17% - с 5,25 до 6,14 млрд рублей, при этом сократив убыток до 133 млн со 166,5 млн рублей в 2018 году.

Третий по выручке - "Спартак", у него этот показатель в 2019 году вырос с 5,2 до 5,4 млрд рублей. Столичный клуб фиксирует достаточно стабильные убытки - 803,6 млн рублей в 2019 г после 877,9 млн руб. в 2018 г.

Другой столичный клуб, "Динамо", увеличил выручку сразу в 2,4 раза - до 4,08 млрд руб. с 1,71 млрд руб. После 1,1 млрд руб. убытка в 2018 г "Динамо", чьи спортивные результаты оставались скромными, в 2019 г получило 88 млн руб. чистой прибыли по РСБУ.

У ЦСКА, который недавно влился в ряды клубов, подконтрольных государственным структурам, прошедший календарный год был не слишком финансово удачным: выручка упала с 2,83 млрд до 2,66 млрд рублей, чистый убыток составил 709,6 млн рублей после небольшой прибыли (18 млн руб.) в 2018 г.

"Краснодар" Сергея Галицкого увеличил выручку с 2,46 до 2,95 млрд рублей, но при этом получил сразу 1,97 млрд руб. убытка после 1,2 млн руб. прибыли в 2018 г.

Выручка казанского "Рубина" сократилась с 3,83 до 3,65 млрд рублей, при этом он увеличил чистую прибыль до 188,3 млн с 134 млн руб.

У "Ростова" выручка выросла более чем в 2,5 раза - до 2,1 млрд руб. с 807 млн руб., а убыток сократился с 458 млн до 45 млн руб.

Другие виды спорта

Среди представителей других видов спорта по финансовым показателям по-прежнему нет равных хоккейному клубу "СКА" из Петербурга. В 2019 году он увеличил выручку с 8,05 млрд до 8,16 рублей (опережая тем самым все футбольные клубы, кроме "Зенита"), а чистую прибыль - с 543 млн до 1,1 млрд руб.

Гегемон российского баскетбола столичный ЦСКА успехи на внутренней и международной арене по-прежнему сочетает с глубокой убыточностью: нарастив в 2019 году выручку по РСБУ с 1,77 до 1,86 млрд рублей, клуб увеличил и отрицательный финансовый результат (с 1,3 до 1,48 млрд рублей).

футбол Зенит Локомотив

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