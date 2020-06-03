Российский фигурист Траньков лишился бизнеса из-за коронавируса

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Максим Траньков заявил о том, что вынужден был закрыть один из столичных баров, которым он владел с другим отечественным фигуристом, чемпионом ОИ Федором Климовым.

"Теперь он уже именно что был, к сожалению. Пару месяцев держался, но, как и многие заведения, мы не вывезли. Слишком много средств нужно было на спасение, около 3 миллионов рублей", - приводит слова Транькова "Спорт-Экспресс".

"Получили от Яндекса диплом с рейтингом 4,5 звезды, это высокий показатель. Вот все, что осталось. Мы работали в белую, честно, экономить нелегально не могли", - подчеркнул спортсмен.

Траньков стал двукратным чемпионом ОИ и чемпионом мира в парных танцах, выступая в дуэте с Татьяной Волосожар. Климов – олимпийский чемпион в танцах в паре с Ксенией Столбовой.