Два игрока "Бенфики" попали в больницу после атаки фанатов на автобус

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Автобус с футболистами "Бенфики" подвергся нападению по окончании первого матча команды после возобновления чемпионата страны против "Тонделы".

Как сообщается на сайте "Бенфики", у выхода со стадиона в Лиссабоне автобус с игроками, который собирался направиться на клубную базу, закидали камнями. В результате этого ранения от осколков стекла получили полузащитники Юлиан Вайгль и Андрия Живкович. Оба доставлены в больницу.

"Бенфика" сообщает, что будет сотрудничать с властями и призывает их приложить максимальные усилия для выявления причастных к нападению.

Матч "Бенфика" –" Тондела" прошел в четверг вечером и завершился со счетом 0:0.

Во главе турнирной таблицы после 25 туров находятся "Бенфика" и "Порту", набравшие по 60 очков.