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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:08

Роналду первым из футболистов стал миллиардером

Роналду первым из футболистов стал миллиардером
Криштиану Роналду
Фото: Reuters

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом, ставшим миллиардером, сообщает Forbes.

Спорт"Ювентус" задумался о продаже Роналду, чтобы покрыть убытки из-за коронавирусаЧитать подробнее

Отмечается, что за 17-летнюю игровую карьеру его доход на зарплатах в клубах составил $650 млн. Это тоже является наивысшим достижением среди профессиональных футболистов. Остальную часть дохода составили поступления от рекламных контрактов.

При этом нынешний контракт Роналду с "Ювентусом" подразумевает, что общий заработок достигнет отметки $765 млн.

Роналду стал третьим спортсменом-миллиардером. Ранее число миллиардеров из мира спорта пополнили гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйвейзер (оба – из США).

Португалец, который также выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал", стал чемпионом в четырех разных странах, он пять раз получал "Золотой мяч". Кроме того, в составе МЮ выиграл Лигу чемпионов один раз, в "Реале" – четыре раза. В составе сборной Португалии выиграл по разу чемпионат Европы и Лигу наций.

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