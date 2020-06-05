Роналду первым из футболистов стал миллиардером

Криштиану Роналду Фото: Reuters

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом, ставшим миллиардером, сообщает Forbes.

Отмечается, что за 17-летнюю игровую карьеру его доход на зарплатах в клубах составил $650 млн. Это тоже является наивысшим достижением среди профессиональных футболистов. Остальную часть дохода составили поступления от рекламных контрактов.

При этом нынешний контракт Роналду с "Ювентусом" подразумевает, что общий заработок достигнет отметки $765 млн.

Роналду стал третьим спортсменом-миллиардером. Ранее число миллиардеров из мира спорта пополнили гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйвейзер (оба – из США).

Португалец, который также выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал", стал чемпионом в четырех разных странах, он пять раз получал "Золотой мяч". Кроме того, в составе МЮ выиграл Лигу чемпионов один раз, в "Реале" – четыре раза. В составе сборной Португалии выиграл по разу чемпионат Европы и Лигу наций.