Оргкомитет допустил сокращение программы перенесенной Олимпиады-2020

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Правительство Японии рассматривает возможность проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в сокращенном формате, изменения могут затронуть церемонии открытия и закрытия соревнований, заявил губернатор Токио Юрико Коикэ.

"Мы будем работать сообща с правительством Японии и оргкомитетом "Токио-2020", чтобы понять, что еще можно рационализировать и упростить. Это необходимо, чтобы заручиться поддержкой и добиться понимания со стороны общественности", - цитирует во вторник пресс-служба Олимпийского комитета России Коикэ.

Количество зрителей на трибунах, вероятно, будет существенно уменьшено. В случае необходимости ограничения также затронут спортсменов: они не смогут покидать Олимпийскую деревню чаще определенного организаторами количества раз. Атлеты, персонал команд и зрители будут обязаны регулярно сдавать экспресс-тесты на коронавирус.

Из-за коронавируса Международный олимпийский комитет (МОК) отложил проведение Олимпийских игр до лета 2021 года. Оргкомитет "Токио-2020" и МОК рассматривают возможность снижения расходов, связанных с переносом Игр. Например, в сокращенном формате предлагается организовать эстафету олимпийского огня. По словам президента МОК Томаса Баха, проведение Олимпийских игр летом 2021 года обойдется дополнительно комитету в $800 млн. Оргкомитет "Токио-2020" еще не подсчитал окончательную стоимость переноса соревнований.

Президент Японской медицинской ассоциации Ёситаке Йококура выразил опасение, что игры могут быть полностью отменены, если не будет изобретена вакцина от коронавируса.