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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:11

Оргкомитет допустил сокращение программы перенесенной Олимпиады-2020

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Правительство Японии рассматривает возможность проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в сокращенном формате, изменения могут затронуть церемонии открытия и закрытия соревнований, заявил губернатор Токио Юрико Коикэ.

СпортОлимпиада-2020 перенесена на следующий годЧитать подробнее

"Мы будем работать сообща с правительством Японии и оргкомитетом "Токио-2020", чтобы понять, что еще можно рационализировать и упростить. Это необходимо, чтобы заручиться поддержкой и добиться понимания со стороны общественности", - цитирует во вторник пресс-служба Олимпийского комитета России Коикэ.

Количество зрителей на трибунах, вероятно, будет существенно уменьшено. В случае необходимости ограничения также затронут спортсменов: они не смогут покидать Олимпийскую деревню чаще определенного организаторами количества раз. Атлеты, персонал команд и зрители будут обязаны регулярно сдавать экспресс-тесты на коронавирус.

Из-за коронавируса Международный олимпийский комитет (МОК) отложил проведение Олимпийских игр до лета 2021 года. Оргкомитет "Токио-2020" и МОК рассматривают возможность снижения расходов, связанных с переносом Игр. Например, в сокращенном формате предлагается организовать эстафету олимпийского огня. По словам президента МОК Томаса Баха, проведение Олимпийских игр летом 2021 года обойдется дополнительно комитету в $800 млн. Оргкомитет "Токио-2020" еще не подсчитал окончательную стоимость переноса соревнований.

Президент Японской медицинской ассоциации Ёситаке Йококура выразил опасение, что игры могут быть полностью отменены, если не будет изобретена вакцина от коронавируса.

Япония Токио Олимпиада-2020

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