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Карякин сыграл в шахматы с находящимися на МКС космонавтами в матче "Космос-Земля"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В московском Музее космонавтики во вторник прошел второй в истории шахматный матч между космосом и Землей.

В матче приняли летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Анатолий Иванишин и космонавт-испытатель Иван Вагнер, которые в настоящее время находятся Международной космической станции. Они сыграли против чемпиона мира по быстрым шахматам и блицу россиянином Сергеем Карякиным, который, в свою очередь, играл, находясь в музее.

Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат России, трансляцию в соцсети Вконтакте посмотрели свыше 800 тысяч человек. Игра завершилась вничью.

"Я не волновался так, когда играл матч на первенство мира. Потому что, когда ты играешь с космосом, ты не понимаешь, чего ожидать", - приводит федерация слова Карякина.

"Партия была очень интересная, острая, но, в тоже время, достаточно корректная. Не думаю, что соперники ошибались, поэтому ничья – закономерный результат. Могу сказать, что человеческий мозг очень хорошо функционирует в космосе. Говорят, что космос сближает. Сегодня мы увидели, что и шахматы сближают людей совершенно разных профессий и разных миров. Поэтому давайте проводить такие матчи чаще, чем раз в 50 лет", - отметил Карякин.

Первый матч "Космос-Земля" прошел ровно 50 лет назад: 9 июня 1970 года.

шахматы Сергей Карякин

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