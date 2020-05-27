Карякин проиграл Дубову в четвертьфинале онлайн-супертурнира

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин потерпел поражение от своего соотечественника Даниила Дубова в решающем матче 1/4 финала онлайн-супертурнира Lindores Abbey Rapid Challenge.

Встреча, прошедшая в среду, завершилась победой Дубова со счетом 3:0. Счет по победам стал 2-1 в его пользу. Ранее Дубов в четвертьфинале сначала выиграл (3:0), а затем проиграл (2:3).

В полуфинале Дубов сыграет с победителем пары Юй Янъи - Дин Лижэнь (оба - Китай).

Первая полуфинальная пара уже известна: Хикару Накамура (США) - Магнус Карлсен (Норвегия).

В матчах плей-офф каждая пара проведет серию мини-матчей до двух побед. Мини-матч состоит

из четырех партий по системе рапид: 15 минут на ход плюс 10 секунд добавления (как и на круговом турнире). В случае ничьей в матче (2:2) назначается партия армагеддона, в которой у игрока белыми будут 5 минут, у его соперника – 4. Если эта партия завершается вничью, победа присуждается игроку черными фигурами.

Lindores Abbey Rapid Challenge является вторым этапом Шахматного Тура, организованного Магнусом Карлсеном. В отличие от первого этапа, Magnus Carlsen Invitational, где выступили восемь гроссмейстеров, здесь играют 12 человек. По итогам кругового этапа восемь из них вышли в четвертьфинал.

В круговом турнире Карякин занял второе место, Дубов – седьмое.

Выйдя в полуфинал, Дубов обеспечил себе место в следующем этапе Тура - Online Chess Masters, который стартует 20 июня.

Полуфиналы стартуют в четверг.