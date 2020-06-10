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Михаэля Шумахера прооперируют с применением стволовых клеток

Михаэля Шумахера прооперируют с применением стволовых клеток
Михаэль Шумахер
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Немецкому автогонщику Михаэлю Шумахеру сделают операцию с применением стволовых клеток, сообщает портал GrandPX со ссылкой на итальянский источник Contro Copertina.

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Кардиолог-эксперт профессор Филипп Менаше, который, как сообщается, лечил легенду "Формулы-1" в 2019 году, заявил, что целью операции является восстановление нервной системы Шумахера.

Также приводится мнение нейрохирурга Никола Аккьяри, который утверждает, что бывший пилот Ferrari и Mercedes страдает от атрофии мышц и остеопороза.

"За последние 20 лет наука добилась огромного прогресса в области лечения стволовыми клетками. Но это не меняет того факта, что мы все еще мало знаем о человеческом мозге. Мы не можем сказать, какие результаты это (лечение) принесет", - сказал он.

Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в декабре 2013 года, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Он упал на склоне, ударившись головой о камень. Гонщик полгода провел в медикаментозной коме в госпитале Гренобля. В июне 2014 года рекордсмен "Формулы-1" вышел из комы и был перевезен в реабилитационный центр.

С сентября 2014 года он продолжает лечение дома в Швейцарии. Семья и окружение Шумахера крайне редко рассказывают о его состоянии, лишь уточняя, что не стоит ждать быстрого выздоровления. Супруга гонщика Коринна Шумахер взяла на себя руководство процессом восстановления и тщательно оберегает его от внимания прессы - с момента инцидента в СМИ не попало ни одного изображения гонщика, а публикации слухов о здоровье пилотов заканчиваются судебными исками представителей Шумахера.

автоспорт Михаэль Шумахер

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