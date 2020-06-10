Возобновление Лиги чемпионов запланировано на 8 августа

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций подготовил план проведения оставшейся части сезона в Лиге чемпионов УЕФА, прерванного в мае из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает AS, возобновление главного клубного турнира Европы ожидается 8-9 августа: в эти дни пройдут оставшиеся ответные матчи 1/8 финала УЕФА. Речь идет о парах "Манчестер Сити" – "Реал" (результат первого матча – 2:1), "Ювентус" – "Лион" (0:1), "Бавария" – "Челси" (3:0) и "Барселона" – "Наполи".

Победители этих пар присоединятся к ранее прошедшим стадию 1/8 финала ПСЖ, "Атлетико", "РБ "Лейпциг" и "Аталанте". 12 августа, согласно плану УЕФА, в Лиссабоне должен стартовать мини-турнир в формате плей-офф по одному матчу. Игры должны пройти на стадионах " Жозе Алваладе" и " Эштадиу да Луш" при пустых трибунах.

Сообщается, что УЕФА выплатит компенсации Стамбулу и Гданьску, где планировалось провести финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. При этом, с концепцией проведения оставшейся части сезона в Лиге Европы в УЕФА еще не определились.

Ожидается, что решение по Лиге чемпионов будет утверждено через неделю.