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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:48

ФК "Локомотив" выиграл в первом матче под руководством Николича

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:0 обыграли команду "Тамбов" в контрольном матче.

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На 61-й минуте в составе "Локомотива" гол провел Дмитрий Рыбчинксий.

Игра прошла на запасном поле стадиона московского клуба, она стала первой для команды под руководством Марко Николича. Как сообщалось, 40-летний серб сменил 73-летнего Юрия Семина, контракт с которым решено не продлевать.

Обе команды готовятся к возобновлению чемпионата Российской премьер-лиги, прерванного из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время "Локомотив" занимает в турнирной таблице РПЛ второе место, набрав в 22 турах 41 очко. Что касается "Тамбова", он на 11-м месте – 25 баллов.

В 23-м туре "Тамбов" 21 июня играет на выезде с "Уфой", а "Локомотив" в этот день принимает на своем поле соперников из "Оренбурга".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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