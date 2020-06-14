ФК "Локомотив" выиграл в первом матче под руководством Николича

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:0 обыграли команду "Тамбов" в контрольном матче.

На 61-й минуте в составе "Локомотива" гол провел Дмитрий Рыбчинксий.

Игра прошла на запасном поле стадиона московского клуба, она стала первой для команды под руководством Марко Николича. Как сообщалось, 40-летний серб сменил 73-летнего Юрия Семина, контракт с которым решено не продлевать.

Обе команды готовятся к возобновлению чемпионата Российской премьер-лиги, прерванного из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время "Локомотив" занимает в турнирной таблице РПЛ второе место, набрав в 22 турах 41 очко. Что касается "Тамбова", он на 11-м месте – 25 баллов.

В 23-м туре "Тамбов" 21 июня играет на выезде с "Уфой", а "Локомотив" в этот день принимает на своем поле соперников из "Оренбурга".