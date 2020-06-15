Приехавшие на игру с "Сочи" болельщики "Ростова" вместо стадиона попадут в обсерватор

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Болельщикам футбольного клуба "Ростов" будет воспрещен проход на гостевой матч в Сочи против одноименной команды, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации Сочи.

Собеседник отметил, что такое решение принято из-за карантина в Краснодарском крае.

"Присутствовать на футбольном матче между клубами "Сочи" и "Ростов" смогут только сочинцы. Те болельщики, которые самостоятельно приедут в Сочи на футбол, попадут не на матч, а в обсерватор", - подчеркнул представитель пресс-службы курорта.

По его словам, в целях эпидемиологической безопасности установлен ряд правил и требований, которые необходимо соблюдать зрителям. Болельщики будут допущены на стадион только в масках и перчатках, также на входе будет организовано бесконтактное измерение температуры тела, которая не должна превышать 37 градусов. Рассадка зрителей будет осуществляться с учётом социальной дистанции – не менее 1,5 метров между болельщиками.

В свою очередь, руководитель департамента физкультуры и спорта Сергей Пилосян напомнил, что регламент проведения игры в условиях ограничительных мер был разработан Российской премьер-лигой и согласован с Роспотребнадзором.

"Организаторы призывают болельщиков, находящихся в группе риска, временно отказаться от посещения стадиона. В Сочи действует карантин. Все, кто, въезжает в город-курорт из других регионов, где уже снят карантин и имеют недвижимость в Сочи, обязаны находиться на самоизоляции. Если недвижимости нет - в обсерваторе", - пояснил Пилосян.

Матч РПЛ между командами ФК "Сочи" и "Ростов" пройдет 19 июня (начало - 20:00 мск) на стадионе "Фишт", который вмещает 45 тыс. человек.

В Сочи, как и во всем Краснодарском крае с 31 марта по 21 июня объявлен карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что на матчи оставшейся части сезона РПЛ будут допущены зрители в количестве 10 процентов от вместимости стадионов.