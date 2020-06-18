"Ростову" с массовыми случаями COVID пришлась не по душе позиция "Сочи" по матчу

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - ФК "Ростов", шесть игроков которого заболели коронавирусом, отказывается давать оценку позицию ФК "Сочи", который выступил против переноса матча этих команд в рамках 23-го тура РПЛ.

"Мы не хотим комментировать и давать оценку решению ФК "Сочи". Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка", — заявил президент "Ростова" Арташес Арутюнянц, слова которого приводит пресс-служба клуба.

"Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай бог, кто-нибудь бы заболел. Этого категорически нельзя было делать. Поэтому мы обратились в РПЛ и РФС с просьбой перенести один матч на резервную дату. Российский футбольный союз (РФС) поддержал наше предложение при условии, что "Сочи" не будет против", - отметил он.

"Мы благодарны руководству РФС за конструктивную позицию. Клуб выполнил все требования-предписания Роспотребнадзора и ушел на карантин. Для нас жизни и здоровье людей намного важнее", - сказал Арутюнянц.

О том, что у шести футболистов основного состава "Ростова" обнаружен вирус COVID-19, сообщалось накануне.

В четверг ФК "Сочи", который должен был сыграть с "Ростовом" на своем поле 19 июня, выступил против переноса игры. В ФК "Сочи считают: с учетом того, что клубам в нынешней ситуации разрешили к матчам РПЛ привлекать игроков молодежной команды, "мы считаем, что игра с "Ростовом" должна состояться. В противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований".

"В сложившейся ситуации футбольный клуб "Сочи" выступает за проведение игры с "Ростовом" 19 июня в 20:00 на стадионе "Фишт" с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат. Со своей стороны, клуб гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры", - говорится в заявлении "Сочи".

Позднее в четверг генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что игра может быть перенесена ровно на месяц – 19 июля.