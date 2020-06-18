Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

ФК "Сочи" выступил против переноса матча с "Ростовом"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" считает, что матч Российской премьер-лиги против "Ростова" должен быть проведен 19 июня, несмотря на шесть заразившихся COVID-19 игроков в составе соперника.

В своем заявлении - его текст распространила пресс-служба "Сочи" - клуб из Краснодарского края ссылается на регламент турнира. А именно - на пункт, согласно которому "команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее 16 полевых игроков и двух вратарей".

СпортФК "Ростов" ушел на карантин из-за шести заболевших COVID-19ФК "Ростов" ушел на карантин из-за шести заболевших COVID-19Читать подробнее

В ФК "Сочи считают: с учетом того, что клубам в нынешней ситуации разрешили к матчам РПЛ привлекать игроков молодежной команды, "мы считаем, что игра с "Ростовом" должна состояться. В противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований".

"При уходе на карантин команды в полном составе под угрозу ставится проведение не только игры 23-го тура в Сочи, но и двух игр в Ростове (27 июня против "Арсенала" и 1 июля против "Краснодара"), а значит доигровка всех оставшихся игр текущего сезона", - заявила пресс-служба сочинской команды.

"В сложившейся ситуации футбольный клуб "Сочи" выступает за проведение игры с "Ростовом" 19 июня в 20:00 на стадионе "Фишт" с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат. Со своей стороны, клуб гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры", - говорится в заявлении клуба.

В случае проведения игры согласно ранее утвержденному распоряжению, "Сочи" гарантирует безопасность игроков и сотрудников.

Накануне ФК "Ростов" сообщил о том, что шесть игроков основного состава команды подхватили коронавирус, в результате чего клуб ушел на карантин.

футбол коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью, четверг, 18 июня

"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в чемпионате Англии по футболу

"Наполи" победил "Ювентус" в финале Кубка Италии

Российская премьер-лига-2019/20

ФК "Ростов" ушел на карантин из-за шести заболевших COVID-19

ФК "Ростов" ушел на карантин из-за шести заболевших COVID-19

Петербургский финал Лиги чемпионов-2021 официально перенесен на год

Сезон Лиги чемпионов-2019/20 будет доигран в Лиссабоне

Сезон Лиги чемпионов-2019/20 будет доигран в Лиссабоне
Российская премьер-лига-2019/20

Матч ЦСКА – "Зенит" будет судить Сергей Иванов

US Open-2020 пройдет без зрителей

Российская премьер-лига-2019/20

Мусаев утвержден главным тренером ФК "Краснодар"

Мусаев утвержден главным тренером ФК "Краснодар"

Петербургский финал Лиги чемпионов задумали сдвинуть на 2022 год

Петербургский финал Лиги чемпионов задумали сдвинуть на 2022 год
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');