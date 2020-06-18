ФК "Сочи" выступил против переноса матча с "Ростовом"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" считает, что матч Российской премьер-лиги против "Ростова" должен быть проведен 19 июня, несмотря на шесть заразившихся COVID-19 игроков в составе соперника.

В своем заявлении - его текст распространила пресс-служба "Сочи" - клуб из Краснодарского края ссылается на регламент турнира. А именно - на пункт, согласно которому "команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее 16 полевых игроков и двух вратарей".

В ФК "Сочи считают: с учетом того, что клубам в нынешней ситуации разрешили к матчам РПЛ привлекать игроков молодежной команды, "мы считаем, что игра с "Ростовом" должна состояться. В противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований".

"При уходе на карантин команды в полном составе под угрозу ставится проведение не только игры 23-го тура в Сочи, но и двух игр в Ростове (27 июня против "Арсенала" и 1 июля против "Краснодара"), а значит доигровка всех оставшихся игр текущего сезона", - заявила пресс-служба сочинской команды.

"В сложившейся ситуации футбольный клуб "Сочи" выступает за проведение игры с "Ростовом" 19 июня в 20:00 на стадионе "Фишт" с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат. Со своей стороны, клуб гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры", - говорится в заявлении клуба.

В случае проведения игры согласно ранее утвержденному распоряжению, "Сочи" гарантирует безопасность игроков и сотрудников.

Накануне ФК "Ростов" сообщил о том, что шесть игроков основного состава команды подхватили коронавирус, в результате чего клуб ушел на карантин.